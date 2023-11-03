Бизнес – важная сила для развития вьетнамско-монгольских связей, – вице-премьер Вьеьнама

// (Photo: VNA)

CentralAsia (MNG) - Деловые круги Вьетнама и Монголии призваны сыграть важную роль в укреплении связей между двумя странами в ближайшее время, особенно в сферах экономики, инвестиций и туризма, заявил 2 ноября заместитель премьер-министра Чан Луу Куанг.

Присутствуя на монголо-вьетнамском бизнес-форуме в Ханое, Куанг подчеркнул крепкую традиционную дружбу и многоплановое сотрудничество между двумя странами в последние годы.

По его словам, поскольку Вьетнам ускоряет экономическую реструктуризацию и ускоряет свою индустриализацию и модернизацию, основанную на науке, технологиях и инновациях, страна приветствует участие в этом процессе иностранных фирм, в том числе из Монголии.

Куанг рекомендовал обеим сторонам координировать и поддерживать друг друга для повышения эффективности региональной и глобальной экономической интеграции, извлечь выгоду из существующих механизмов сотрудничества, включая межправительственный комитет Вьетнама и Монголии, и облегчить импортно-экспортную деятельность, чтобы в ближайшее время увеличить доход от двусторонней торговли до 200 миллионов долларов США.

Выразив радость от участия в форуме, посетивший Монголию президент Монголии Хурэлсух Ухнаа назвал важным диверсификацию сфер сотрудничества и расширение экономического сотрудничества между двумя странами в будущем.

Он подчеркнул, что повышение двусторонних связей до уровня всестороннего партнерства по случаю 70-летия двусторонних дипломатических отношений в 2024 году и подписание соглашения о безвизовом режиме во время его государственного визита во Вьетнам будет способствовать развитию межличностных обменов и содействию сотрудничеству между предприятиями обеих сторон.

По его словам, Монголия подписала соглашения об избежании двойного налогообложения с 26 странами, а также двусторонние соглашения о поощрении и защите инвестиций с 43 странами. Товары, произведенные в Монголии, подлежат налоговым льготам во многих странах, при этом 7200 продуктов имеют право на беспошлинный преференциальный доступ в рамках Всеобщей системы преференций ЕС (GSP).

По его словам, недавно было создано Министерство экономического развития Монголии с целью усиления иностранных инвестиций и деятельности внешнеторговых агентств. Монголия продолжит создавать стабильную рабочую среду и здоровый правовой климат для иностранных фирм, в том числе из Вьетнама.

На форуме президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и заместитель премьер-министра Чан Луу Куанг стали свидетелями церемонии объявления нового прямого авиасообщения между городом Нячанг и Улан-Батором.

// (Photo: VNA)

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