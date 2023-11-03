Вьетнам и Монголия выпустили совместное коммюнике

// (Photo: VNA)

CentralAsia (MNG) - Вьетнам и Монголия опубликовали совместное коммюнике по случаю государственного визита во Вьетнам президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и его супруги Болорцэцэг Лувсандорж, который состоится 1-5 ноября по приглашению президента Вьетнама Во Ван Тхыонга.

В ходе визита президент Хурэлсух Ухнаа провел переговоры с президентом страны Во Ван Тхыонгом, встретился с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Фам Минь Тьинем и председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ.

Он также почтил память президента Хо Ши Мина в его мавзолее, принял участие во вьетнамо-монгольском бизнес-форуме, посетил мобильный отряд кавалерийской полиции Главного командования мобильных полицейских сил при Министерстве общественной безопасности и осмотрел ряд экономических и культурных объектов в провинции Хоабинь.

В ходе визита стороны провели практические обсуждения мер по расширению двустороннего сотрудничества в различных областях, включая политику, национальную оборону, безопасность, экономику, образование, научные технологии, транспорт, логистику, культуру, туризм и обмен между людьми, а также глобальные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, с целью создания более комплексной и содержательной основы для двусторонних отношений, поскольку в следующем году обе страны будут отмечать 70-летие установления дипломатических отношений.

Президент Хурэлсух Ухнаа и его супруга Болорцэцэг Лувсандорж выразили искреннюю благодарность президенту Во Ван Тхыонгу, его супруге, руководителям и народу Вьетнама за теплый и внимательный прием монгольской делегации.

Президент Монголии пригласил президента Во Ван Тхыонга и его супругу посетить Монголию с государственным визитом по случаю 70-летия двусторонних дипломатических отношений в следующем году. Президент Во Ван Тхыонг поблагодарил и с удовольствием принял приглашение.

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