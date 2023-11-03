Банк развития Монголии погасил облигации на сумму $500 млн

CentralAsia (MNG) - Хөгжлийн банк или Банк развития объявил, что 55% его общего кредитного портфеля, или 1,8 трлн тугриков, являются необслуживаемыми, и сомнительно, что банк сможет продолжать нормально работать в будущем.

В прошлом году Министерство финансов от имени Правительства Монголии реализовало свои права акционера, полностью направив деятельность Банка развития на погашение проблемных кредитов, и не выдавало новых кредитов. По состоянию на октябрь 2023 года банк вернул кредиты на сумму 1,5 трлн тугриков. В 2023 году перед Банком развития стоит непростая задача по выпуску облигаций на сумму 500,0 млн долларов США и облигаций на сумму 30,0 млрд иен на общую сумму 750,0 млн долларов США для погашения своего внешнего долга.

Благодаря успешной борьбе правительства с хищениями угля, экспорт угля увеличился, в результате чего профицит платежного баланса составил 800 миллионов долларов США, а оборот иностранной валюты — 4,0 миллиарда долларов США.

Министр финансов Жавхлан Болд рассказал, как правительство успешно выполнило свои обязательства перед международными инвесторами и правительством Монголии, погасив облигации на сумму 500 миллионов долларов США из собственных средств.

Правительство Монголии в настоящее время проводит политику погашения большей части своих обязательств по кредитам и облигациям путем погашения долга, не обременяя экономику. Тот факт, что Банк развития погашает свой внешний долг за счет погашения кредитов, повышает уверенность в том, что банк продолжит нормально работать.

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