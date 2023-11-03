В АО «Эрдэнэс Тавантолгой» вновь будет установлен особый режим работы

CentralAsia (MNG) - На заседании правительства был представлен отчет о мерах, реализованных за год после введения особого режима работы на АО «Эрдэнэс Тавантолгой» и их результатах.

В свете данного отчета Кабмин поручил Министру Монголии и Главному секретарю Кабинета министров Амарбаясгалану Дашзэгвэ изучить вопрос о восстановлении специального режима работы на АО «Эрдэнэс Тавантолгой» в рамках задач поддержки экспорта угля и экономического роста, увеличения потока иностранной валюты, а также увеличение добычи, транспортировки и экспорта угля на Тавантолгойском месторождении. Ему предстоит разработать и внести соответствующее предложение на заседание правительства.

Установление особого режима работы в акционерном обществе «Эрдэнэс Тавантолгой» дало реальные и положительные результаты, такие как увеличение объемов транспортировки, экспорта угля и притока иностранной валюты; резкое увеличение доходов от продажи угля; ощутимое улучшение среднемесячных экономических показателей производства по сравнению с предыдущим периодом; и увеличение чистой прибыли.

В частности, за год с момента введения особого режима работы АО «Эрдэнэс Тавантолгой» реализовало 32,8 млн тонн угля на сумму 3,3 млрд долларов США, получив 2,7 трлн тугриков в доходы госбюджета в виде налогов и сборов. Выручка от продаж достигла рекордного уровня в 1,1 миллиарда долларов США в 2022 году, превысив целевые показатели и инструкции правительства. Компания получила доход в размере $588 млн и разместила $416,6 млн в МонголБанк (ЦБ Монголии).

Поэтому для поддержки экспорта угля и экономического роста, увеличения притока иностранной валюты и увеличения добычи угля на месторождении Тавантолгой было принято решение вновь ввести особый режим работы на АО «Эрдэнэс Тавантолгой».

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