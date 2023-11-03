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Армия Израиля взяла Газу в окружение, - ЦАХАЛ
Бомбардировка Газы израильской авиацией
Бомбардировка Газы израильской авиацией

CentralAsia (CA) -  Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила окружение города Газа. Об этом заявил представитель израильских вооруженных сил, бригадный генерал Даниэль Хагари на своем вечернем брифинге, передает Haaretz.

По его словам, израильские военные «атакуют аванпосты ХАМАС, штаб-квартиры, стартовые позиции и пусковую инфраструктуру и уничтожают террористов в рукопашных боях».

Как сообщает Times of Israel, Хагари заявил, что «термин «прекращение огня» в данный момент вообще не обсуждается». Что касается атак поддерживаемых Ираном группировок, в частности ливанской «Хезболлы» и йеменских хуситов, представитель ЦАХАЛ считает, что таким образом они хотят отвлечь внимание Израиля от сектора Газа. «Мы сосредоточены на ХАМАС», — подчеркнул он.

Ранее, 2 ноября начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви сообщил, что израильские войска вошли в город Газа и окружают его с нескольких направлений. По его словам, после расширения наземной операции погибли 18 израильских солдат.

Наземная операция ЦАХАЛа в секторе Газа началась вечером 27 октября. 1 ноября военные ЦАХАЛа сообщили, что прорвали переднюю линию обороны «Хамаса» на севере Газы.

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