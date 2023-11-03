Страны Центральной Азии направят в Казахстан более 11 кубокилометров воды

CentralAsia (KZ) - Более 11 кубокилометров воды поступит в Туркестанскую и Кызылординскую области РК до 1 апреля, соответствующий протокол подписали власти Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана в Ташкенте на 85-м заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК), передает Kazinform.

Договоренности с соседними странами достигнул министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Страны подписали протокол о прогнозном режиме работы каскада водохранилищ в бассейнах рек Сырдарья и Амударья, а также утвердили лимиты по водозабору на межвегетационный период на 2023-2024 годы, сообщили в министерстве водных ресурсов.

«Таким образом, до 1 апреля прогнозируется поступление 11,1 кубических километров воды в Шардаринское водохранилище, а ожидаемый водозабор по межгосударственному каналу «Достык» – 487 млн кубометров. Это позволит накопить необходимый объем воды для вегетационного периода 2024 года в Туркестанской и Кызылординской областях, а также подать 1,6 млрд кубометров воды в Аральское море», - сообщили в ведомстве.

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