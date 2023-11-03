Гурбангулы Бердымухамедов прилетел в Астану. Фото

Алихан Смаилов, Гурбангулы Бердымухамедов

CentralAsia (KZ) - Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Астану, сообщает пресс-служба правительства РК.

Он примет участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств, который запланирован на 3 ноября. Помимо Бердымухамедова в работе саммита будут участвовать главы Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Венгрии.

В столичном аэропорту бывшего президента Туркменистана встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

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Ранее в Казахстан уже прибыли лидеры Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Венгрии.

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