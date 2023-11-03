Франция поставит в Казахстан радарные системы противовоздушной обороны Ground Master 400

CentralAsia (KZ) - Франция поставит в Казахстан радарные системы противовоздушной обороны Ground Master 400, чтобы укрепить «суверенитет» страны. Об этом Елисейский дворец объявил во время визита Макрона в Астану, сообщает france24.com.

Французский лидер заявил, что хочет «укрепить… дополнить и ускорить» партнерство Франции со страной.

Макрон признал «геополитическое давление», оказываемое на Казахстан, который граничит с Россией на севере и Китаем на востоке.

«Я не недооцениваю геополитические трудности, давление, а иногда и толчки, которым вы можете подвергнуться. В мире, где великие державы хотят стать гегемонами, а региональные державы становятся непредсказуемыми», — сказал Макрон президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Кроме того, президент Франции приветствовал «отказ Казахстана... встать на путь превращения в вассала».

Токаев, в свою очередь, заявил, что Франция является «ключевым и надежным партнером его страны в ЕС» и что он хочет придать их партнерству «дополнительный импульс».

«Казахстан является крупнейшим в мире производителем урана, на его долю приходится более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европе», — сказал Токаев.

Франция является пятым по величине иностранным инвестором в Казахстане, опережая Китай, главным образом из-за участия энергетического гиганта TotalEnergies в масштабном проекте освоения морского нефтяного месторождения Кашаган.

Радиолокационная станция Ground Master 400 – зенитный радар с широким радиусом действия, который обеспечивает обнаружение целей на разных высотах, вплоть до небольших беспилотных летательных аппаратов. Система размещается в одном контейнере размером с 20-футовый стандартный контейнер и весит менее 10 тонн. Инструментальная дальность – 470 км, точность – 50 м.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения