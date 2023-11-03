ВСУ набирают наемников из Колумбии за зарплату три тысячи долларов в месяц, - The New York Times

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CentralAsia (CA) - На стороне Киева воюют сотни наемников из Колумбии, пишет The New York Times. Это свидетельствует о проблемах ВСУ с набором на военную службу, считает автор статьи. Колумбийцы ранее даже не слышали о существовании Украины, но рассчитывают заработать на поле боя в разы больше, чем на родине.

Сотни опытных бойцов вступили в ряды украинских вооруженных сил, чтобы улучшить свое финансовое положение. Это служит свидетельством проблем с набором людей на военную службу.

Мануэль Барриос отправился из Колумбии воевать против российских сил в Украину, потому что банк пригрозил отнять у него дом. Луис Алехандро Эррера вступил в ряды вооруженных сил Украины, чтобы вернуть сбережения, которые он потерял во время неудачной попытки въехать на территорию Соединенных Штатов через Мексику. Хоан Серон сражался в Украине, чтобы обеспечить своего недавно родившегося ребенка.

Все трое погибли в конфликте, о котором, по словам их родственников, они практически ничего не знали и который их мало волновал.

Несколько сотен ветеранов из Колумбии отправились в Украину, чтобы у них появилась возможность зарабатывать минимум в три раза больше, чем они могут заработать у себя на родине.

«Он объяснил, что сражается за страну, которая не является его родиной, из-за острой нужды», – сказала супруга Барриоса Мария Кубильос.

Истории этих колумбийских наемников указывают на меняющийся характер конфликта в Украине, который превратился из стремительной борьбы за национальное выживание в борьбу на истощение. Тяжелые потери и тупиковая ситуация на передовой заставляют искать новые источники для пополнения личных составов своих вооруженных сил.

Что касается украинской стороны, то к наемникам, которые в прошлом году приезжали в основном из западных стран, движимые моральными убеждениями, стремлением к приключениям или ненавистью к России, теперь постепенно присоединяются бойцы из более бедных стран, которые в гораздо большей степени напоминают классических наемников – солдат, готовых сражаться в иностранных войнах за деньги.

«Я рискну сказать, что ни один колумбиец не поехал в Украину защищать демократию, – объяснил Кристиан Перес, который служил в колумбийской армии снайпером, вышел в отставку, работал по контракту в частной охранной компании и который теперь раздумывает о том, чтобы поехать воевать в Украину. – Я уверен, что они даже не слышали о существовании такой страны, как Украина, до начала конфликта. Все сводится к экономическим мотивам».

Колумбия представляет собой благодатный источник для вербовки наемников, поскольку десятилетия борьбы с повстанцами-марксистами и наркокартелями привели к тому, что сейчас у этой страны есть самая большая армия в Южной Америке.

Тем не менее, иностранные бойцы – это лишь крошечная часть личного состава украинских вооруженных сил.

России пришлось предложить гораздо более существенные финансовые стимулы, в том числе страхование на случай гибели и льготные ставки по ипотечным кредитам, чтобы привлечь добровольцев в ряды своих вооруженных сил. Россия также воспользовалась нынешней экономической нестабильностью во многих странах мира, чтобы привлечь бойцов, движимых финансовой нуждой, в том числе людей, имеющих крайне скудный боевой опыт, из Центральной Азии, Непала и Кубы.

И по мере того, как продолжающийся конфликт превращается в безрезультатную, жестокую позиционную борьбу, материальные мотивы становятся все более выраженными.

Украинские вооруженные силы не публикуют данные о числе бойцов из Колумбии или любых других стран в своих рядах, мотивируя это необходимостью обеспечивать оперативную безопасность. Правительство Колумбии тоже не предоставило никаких цифр, подчеркнув, однако, что уехавшие, хотя они по-прежнему являются гражданами Колумбии, никак не связаны с официальными институтами страны.

Интервью с четырьмя колумбийскими наемниками, служившими в Украине, а также анализ аудио и текстовых сообщений, отправленных бойцами, свидетельствуют о том, что на Украине находятся сотни колумбийцев.

«Мы приветствуем помощь любого гражданина мира, готового бороться со злом», – заявил Александр Шахури, представитель одного из основных воинских подразделений, в котором служат колумбийские наемники, – Интернационального легиона территориальной обороны Украины, который также называют Иностранным легионом.

Колумбия – страна с населением в 50 млн человек – уже давно экспортирует опытных бойцов. Альянс по обеспечению безопасности с Соединенными Штатами сделал колумбийских солдат одними из наиболее подготовленных и хорошо оснащенных в Латинской Америке, а продолжительные боевые действия позволили им получить такой опыт, которым могут похвастаться лишь немногие традиционные вооруженных силы.

Для бедных колумбийских мужчин армия уже давно стала одним из немногих законных путей, ведущих к финансовой безопасности. В Колумбии профессиональные солдаты, вышедшие в отставку, получают пожизненную ежемесячную пенсию в размере от 400 до 600 долларов, а также бесплатное медицинское обслуживание для членов семей. Но этих льгот зачастую недостаточно, чтобы можно было сводить концы с концами, и многие понимают, что навыки, которые они получили в джунглях и горах, не помогают им в гражданской жизни.

«Все, что мы знаем, – это как пользоваться оружием», – сказал Андрес, бывший колумбийский солдат, который служит в Украине и который попросил не называть его фамилию, опасаясь негативных последствий.

Некоторые ветераны в конечном счете вступают в организованные преступные группировки. Один наемник из Колумбии, согласившийся дать интервью для этой статьи, рассказал, что он три месяца работал на мексиканский картель.

Те, кто решает продолжить работать в легальной экономике, зачастую становятся телохранителями. Эта работа приносит ветеранам элитных подразделений примерно тысячу долларов в месяц. Такая зарплата считается выше средней, однако ее редко хватает, чтобы достичь финансовых целей.

И конкуренция за рабочие места растет. Мирное соглашение между правительством и крупнейшей повстанческой группировкой Колумбии, заключенное в 2016 году, привело к существенному сокращению численности вооруженных сил страны.

Экономические трудности вынуждают колумбийских ветеранов уезжать из страны. Многие мечтают заключить выгодные контракты в сфере обеспечения безопасности в нефтяных государствах Ближнего Востока, хотя на эти должности обычно берут только мужчин в возрасте до 40 лет, из-за чего большинство отставных колумбийских профессиональных солдат остаются не у дел.

Некоторые такие контракты оборачиваются скандалами. К примеру, в настоящее время в отношении двух десятков отставных колумбийских спецназовцев ведутся судебные разбирательства на Гаити и в Соединенных Штатах в связи с их причастностью к убийству президента Гаити в 2021 году.

Конфликт в Украине дает колумбийским ветеранам редкую возможность изменить свою жизнь, сражаясь за признанное международным сообществом правительство, которое пользуется поддержкой Соединенных Штатов.

«У него всегда было острое желание добиться в жизни чего-то большего, – сказала Паола Ортис, вдова погибшего колумбийского солдата по фамилии Эррера, который в этом году во второй раз поехал воевать в Украину после того, как его депортировали из Соединенных Штатов. – Он хотел, чтобы его дети учились в колледже, хотел купить дом, открыть свое дело».

Слухи о возможности воевать в Украине начали распространяться в чат-группах колумбийских ветеранов в прошлом году, когда приток идейных наемников из западных стран начал сходить на нет.

Более десятка колумбийских ветеранов и их родственников рассказали в интервью о том, как проходил процесс вербовки на военную службу в Украину.

Колумбийцы едут за свой счет в Польшу, для чего им зачастую приходится продавать ценные вещи, в том числе автомобили.

На украинской границе они используют приложения-переводчики, чтобы сообщить пограничникам, что у них есть военный опыт и они хотят сражаться за Украину. Оказавшись на территории страны, они отправляются на военную базу в Тернополе.

После собеседования и поверхностного медицинского осмотра их ставят в очередь на одно из двух основных направлений, доступных бойцам из Латинской Америки, – в Иностранный легион или в 49-й пехотный батальон «Карпатская Сечь».

Затем они открывают счет в местном банке и отправляют своим семьям дебетовые карты, чтобы те могли снимать деньги в колумбийских банкоматах.

Колумбийские солдаты рассказали, что им платят примерно три тысячи долларов в месяц в украинской валюте, – примерно столько же получают украинские солдаты.

По их словам, прибыв в Украину, они столкнулись с совсем другим вооруженным конфликтом по сравнению с тем, который они когда-то вели против повстанцев.

Они привыкли вести ближние бои с использованием автоматического оружия на местности с множеством препятствий и укрытий, а в Украине им приходится воевать в условиях артиллерийских обстрелов на открытых пространствах. И здесь они уже не могут рассчитывать на поддержку с воздуха, которая была у них в Колумбии.

«Те, кто хочет сюда приехать, подумайте дважды, – сказал один колумбийский наемник в аудиосообщении, которое он отправил в чат-группу ветеранов в октябре. – Колумбия – это цветочки по сравнению с тем, что ждет вас здесь. Когда рядом с вами впервые взрывается ракета, вы видите самого дьявола».

Человек, который попросил не называть его имени, потому что он не имеет права общаться с прессой, рассказал, что из 60 колумбийцев, с которыми он служил в Украине, осталось только семеро. Остальные были убиты, ранены или вернулись домой после нескольких недель на передовой.

Почти сразу после своего приезда в Украину в феврале Барриос сказал супруге, что бои оказались более опасными, чем он ожидал.

Он решил поехать воевать в Украину, когда банк пригрозил отобрать его дом спустя несколько недель после рождения третьего ребенка. По словам супруги, его зарплата медбрата не могла покрывать выплаты по кредиту.

«Возвращайся, не оставляй меня одну с детьми – так я ему говорила, – рассказала Кубильос во время интервью, которое она дала в колумбийском городе Нейва. – Но он постоянно повторял: нет, любимая, я должен спасти наш дом».

Барриос погиб в результате ракетного удара всего через 20 дней после приезда на передовую, не успев получить хотя бы одну зарплату.

В соответствии с украинскими законами, семьи военнослужащих, погибших в бою, должны получать компенсацию в размере 411 тысяч долларов.

Но у Кубильос нет денег на адвоката и даже на покупку авиабилета, чтобы поехать в Украину и лично подать документы на выплату компенсации.

Она продолжает выплачивать долг погибшего мужа, а банк по-прежнему угрожает отобрать у нее дом.

Ее единственное воспоминание о службе ее мужа – это коробка с флагами Украины и Иностранного легиона, которую она получила вместе с его телом.

«Я хотела все это выбросить. Вместо него я получила коробку с флагом, который для меня ничего не значит, – сказала она. – Но я хочу, чтобы мой малыш знал историю жизни своего отца, я хочу показать ему, что осталось от его папы».