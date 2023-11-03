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На выходных в Узбекистане сохранится тёплая погода

CentralAsia (UZ) -  После прошедших в первой половине этой недели дождей и похолодания, к концу недели в Узбекистане вновь потеплело, сообщил Узгидромет.

В пятницу и на выходных по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков. Ветер восточный от слабого до умеренного.

Температура ночью будет в пределах +5…+10 градусов Цельсия, днём — +19…+24 градуса, по югу — до +25…+27.

В Ташкенте 3−5 ноября небольшая, временами переменная облачность без осадков. Температура ночью составит +7…+10 градусов, днём — +20…+23 градуса.

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