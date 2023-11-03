Минторг США ввел ограничения на экспорт против 13 компаний из России и Узбекистана

- Азия и мир, экономика
- 12:24, 03 ноября 2023
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CentralAsia (CA) - Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США ограничило поставку американских технологий и товаров для 12 компаний из России и одной — из Узбекистана, поскольку американское правительство сочло, что «действия этих организаций противоречат национальной безопасности или внешнеполитическим интересам» США.
Американские власти считают, что добавленные в санкционный список организации поддерживают российские вооруженные силы «посредством закупок, разработки и распространения российских беспилотных летательных аппаратов». Среди прочих в перечень попал российский производитель беспилотников ZALA Aero.
Под ограничения также попали:
- ООО «Аэроскан»;
- ООО «Альфакомпонент»;
- ООО «БИК Информ»;
- ООО «Хартис ДВ»;
- ООО «АйДи Солюшн»;
- ООО «ОМП»;
- ООО «Орелметаллполимер»;
- ООО «Спэл»;
- ООО «Спецтехнотрейд»;
- ООО «НТЦ Орион»;
- ООО «Технический центр Windeq»;
- Mvizion из Узбекистана.
«Аэроскан» — головная организация ZALA Aero, она производит, в частности, барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые российские силы применяют в военной операции в Украине, и беспилотники-разведчики.
ZALA Aero, в свою очередь, входит в концерн «Калашников». Он находится под санкциями США с 2015 года, в июле его включили в санкционные списки повторно. Также под ограничения попал руководитель концерна Владимир Лепин.
Узбекистанская Mvizion и российская «Хартис ДВ» занимаются поставками электронных компонентов. «БИК Информ» специализируется на разработке и производстве систем видеонаблюдения. Windeq занимается поставкой и внедрением промышленного оборудования для разных отраслей. «Альфакомпонент» поставляет аккумуляторы.