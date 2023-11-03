В Казахстане в выходные ожидаются заморозки до -15 градусов

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Синоптики «Казгидромета» предоставили прогноз погоды по Казахстану на 4-6 ноября.

«В начале периода через территорию Казахстана будет перемещаться глубокий атлантический циклон. На севере, северо-западе, в центре и на востоке республики пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке – сильные осадки, ожидаются гололёд и усиление ветра», – говорится в сообщении.

Однако уже днём 4 ноября в тыл циклона будет смещаться с запада антициклон, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и понижение температуры.

На севере, востоке и в центре страны температура воздуха понизится ночью до -3...-15°С, на юге и юго-востоке – до -2°С, в горных регионах – до -5...-10°С.

По всей стране в ночные и утренние часы прогнозируются туманы.

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