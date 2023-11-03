Тюркский мир на равных взаимодействует с глобальными державами, - Токаев на саммите ОТГ

Саммит ОТГ в Астане

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил со вступительной речью на 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств, который проходит в Астане, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства поприветствовал участников саммита, отметив, что Казахстан является родным очагом тюркских народов.

«Прежде всего, я хотел бы поздравить уважаемого господина Реджепа Тайипа Эрдогана и наших турецких братьев со 100-летием Турецкой Республики. Многовековая история Анатолии знает много успехов и великих достижений. Благодаря выдающимся личностям сегодня Турция стала сильным государством, пользующимся влиянием во всём мире», – сказал Токаев.

Также он поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и его народ с укреплением государственности, отметив, что страна восстановила свою территориальную целостность и вступила в новую эпоху развития.

«Этот исторический шаг был осуществлён в соответствии с Уставом ООН и резолюцией Совета безопасности. Кроме того, выражаю особую благодарность действующему председателю организации президенту Узбекистана уважаемому Шавкату Мирзиёеву за большой вклад в укрепление сотрудничества тюркских стран», – добавил президент.

Токаев отметил, что Организация тюркских государств уже проделала большую работу. Совет сотрудничества тюркоязычных государств, созданный по инициативе Казахстана, сегодня стал полноценной международной организацией. Был одобрен документ под названием «Перспективы тюркского мира – 2040».

«Самое главное – мы укрепили единство братских стран. Мы продемонстрировали всему миру приверженность нашим общим ценностям. Мы исполняем волю наших предков и укрепляем сотрудничество тюркских народов. Теперь цель состоит в том, чтобы сохранить наше единство, основанное на взаимном доверии и братстве, и передать его следующим поколениям», – сказал президент.

Тюркский мир на равных взаимодействует с глобальными державами. Другие государства теперь считаются с ключевыми установками нашей организации, отметил он.

«Поэтому расширение взаимодействия между тюркскими народами является для всех нас общей задачей», – считает президент Казахстана.

В мероприятии принимают участие главы государств - членов ОТГ - Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, - а также лидеры государств-наблюдателей - Венгрии и Туркменистана.

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