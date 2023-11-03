Мирзиёев на саммите тюркских государств высказался о палестино-израильском конфликте

Шавкат Мирзиёев на саммите ОТГ в Астане

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите Организации тюркских государств призвал к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке и поддержал государственность Палестины передает «Газета.uz».

«Мы становимся свидетелями все более усиливающегося в мировом масштабе кризиса доверия. Возникают новые проблемы в обеспечении глобальной безопасности. Мы все чаще видим отклонения от норм международного права. Особенно серьёзную обеспокоенность у всех нас вызывает чрезвычайно опасный характер продолжающегося на Ближнем Востоке на протяжении долгого времени палестино-израильского конфликта», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана отметил, что в результате вооружённых столкновений резко возросло число погибших и раненых среди мирного населения, особенно пожилых людей, женщин и детей. Кроме того, усиливается угроза широкой эскалации конфликта.

«В этой связи призываем стороны немедленно остановить военные действия, прекратить огонь и перейти к перемирию в гуманитарных целях. Единственное и самое справедливое решение этой проблемы должно быть принято на основе принципа «два государства для двух народов». Как определено в резолюциях ООН, народ Палестины имеет право на создание независимого государства», — заявил Мирзиёев.

Глава Узбекистана добавил, что в рамках ОТГ лидеры стран-участниц должны объявить всему миру «единодушно принципиальную позицию по этому вопросу».

В Астане проходит юбилейный десятый саммит Организации тюркских государств. В мероприятии принимают участие главы государств - членов ОТГ - Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, - а также лидеры государств-наблюдателей - Венгрии и Туркменистана.