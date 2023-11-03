Более 27 человек погибли при пожаре в реабилитационном центре для наркозависимых в Иране
- Азия и мир, происшествия
- 17:14, 03 ноября 2023
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CentralAsia (CA) - По меньшей мере 27 человек погибли в результате сильного пожара, вспыхнувшего в центре реабилитации для наркозависимых в иранском городе Лангаруд, сообщает Mizan Online.
Ещё 12 человек доставили в больницу, сообщил главный судья провинции Эсмаила Садеги.
Причина пожара неизвестна, полиция ведёт расследование. Реабилитационный центр рассчитан на 40 человек.
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