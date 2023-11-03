Более 27 человек погибли при пожаре в реабилитационном центре для наркозависимых в Иране

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 27 человек погибли в результате сильного пожара, вспыхнувшего в центре реабилитации для наркозависимых в иранском городе Лангаруд, сообщает Mizan Online.

Ещё 12 человек доставили в больницу, сообщил главный судья провинции Эсмаила Садеги.

Причина пожара неизвестна, полиция ведёт расследование. Реабилитационный центр рассчитан на 40 человек.