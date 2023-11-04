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Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева наградили высшим орденом Тюркского мира
Предыстория: Президента Узбекистана Мирзиеева наградили Почетным знаком СНГ

CentralAsia (UZ) -  В городе Астана 3 ноября состоялся десятый юбилейный саммит глав стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ).

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Высшим орденом Тюркского мира.

В мероприятии приняли участие главы государств-членов ОТГ — Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев, а также лидеры государств-наблюдателей - Венгрии Виктор Орбан и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

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