Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева наградили высшим орденом Тюркского мира
- Узбекистан, политика
- 1:51, 04 ноября 2023
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CentralAsia (UZ) - В городе Астана 3 ноября состоялся десятый юбилейный саммит глав стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ).
В рамках мероприятия состоялась церемония награждения президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Высшим орденом Тюркского мира.
В мероприятии приняли участие главы государств-членов ОТГ — Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев, а также лидеры государств-наблюдателей - Венгрии Виктор Орбан и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
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