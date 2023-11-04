Монгольские спортсмены установили пять новых мировых рекордов по памяти. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Прошел «Memory Masters Showdown: Международная битва самых ярких умов!» — открытый чемпионат Азии. Это соревнование, организованное The Brain Republic, было проведено при поддержке Филиппинской ассоциации интеллектуального спорта, Глобального альянса атлетики памяти и Азиатского альянса ментального спорта.

Тема чемпионата была посвящена выдающимся умственным способностям и мастерству азиатских спортсменов и спортсменов из соседних стран, занимающихся развитием памяти. Участников называют «Memory Masters», что символизирует их исключительные навыки памяти и огромную силу их разума.

Турнир из 10 соревнований, организованный Филиппинской ассоциацией интеллектуального спорта (PMSA), собрал 82 участника из Индонезии, Монголии, Японии, Китая, Алжира, Австралии и принимающих Филиппин.

Спортсмены из нашей страны впервые приняли участие в этих соревнованиях и заняли первое место в общекомандном зачете чемпионата. Сборная Монголии завоевала 22 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых медалей из возможных 70, или всего 54 медали, набрав 19711 очков.

Также пятеро наших спортсменов установили на соревнованиях новые мировые рекорды. В пятиминутной категории «5 min. Random Images» Мянганбаяр Гантулга побил мировой рекорд для взрослых, вспомнив 507 изображений, не пропуская ни секунды. Также Анужин Баттөр, участвуя в своем первом международном соревновании в категории юниоров, без ошибок вспомнила 450 изображений и побила мировой рекорд среди юниоров.

Кроме того, Номин-Эрдэнэ Цэнгэлбаяр установила юниорский мировой рекорд, запомнив 299 слов за 15 минут без пропусков в номинации «15 min. Random Words». Ее сестра Оюун-Эрдэнэ Цэнгэлбаяр побила юниорский мировой рекорд, запомнив 5049 цифр за 30 минут в категории «30 min. Binary Numbers». Үүрийнцолмон Энхжаргал побила мировой рекорд, запомнив 1780 цифр в номинации «30 min. Marathon Numbers».

источник: middleasiannews.com

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