В Непале произошло землетрясение магнитудой 6,4. Погибли 128 человек

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 128 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в районе Джаяркот на западе Непала, сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на 4 ноября, сообщил Национальный сейсмологический центр Непала. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6. Подземные толчки также почувствовали жители Нью-Дели в соседней Индии.

В результате землетрясения в районе Джаяркот рухнули дома, погибли по меньшей мере 92 человека, еще не менее 55 получили ранения. В соседнем районе Западный Рукум 36 погибших и 85 пострадавших.

Власти опасаются, что число жертв может возрасти, отмечая, что связь со многими пострадавшими населенными пунктами потеряна. Поисково-спасательные службы расчищают дороги, заблокированные оползнями, чтобы добраться до пострадавших от землетрясения районов.

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал отправился на место бедствия на вертолете.