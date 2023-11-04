В Непале произошло землетрясение магнитудой 6,4. Погибли 128 человек

- Азия и мир, происшествия
- 14:19, 04 ноября 2023
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CentralAsia (CA) - По меньшей мере 128 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в районе Джаяркот на западе Непала, сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на 4 ноября, сообщил Национальный сейсмологический центр Непала. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6. Подземные толчки также почувствовали жители Нью-Дели в соседней Индии.
В результате землетрясения в районе Джаяркот рухнули дома, погибли по меньшей мере 92 человека, еще не менее 55 получили ранения. В соседнем районе Западный Рукум 36 погибших и 85 пострадавших.
Власти опасаются, что число жертв может возрасти, отмечая, что связь со многими пострадавшими населенными пунктами потеряна. Поисково-спасательные службы расчищают дороги, заблокированные оползнями, чтобы добраться до пострадавших от землетрясения районов.
Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал отправился на место бедствия на вертолете.