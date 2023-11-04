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Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  ЗеленПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении командующим силами специальных операций (ССО) ВСУ Сергея Лупанчука. Документ опубликован на сайте офиса украинского президента.

Другим указом Зеленский снял с должности командующего ССО Виктора Хоренко. Этот пост он занимал с 25 июля 2022 года.

Силы специальных операций ВСУ существуют с 2016 года. Подразделение участвует в антитеррористических операциях, занимается поиском разведданных, а также обучает военных и полицейских из других стран.

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