Корь выявили во всех регионах Казахстана

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Корь затронула все регионы Казахстана, больше всех заражённых – в Шымкенте и Алматы. Санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой, сообщает пресс-служба правительства РК.

О текущей обстановке доложила заместитель министра здравоохранения-главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова. По её словам, беспокойство вызывает рост заражения гепатитом А и корью. Большинство случаев выявлены у людей, не получивших соответствующую вакцину.

«В связи с этим местные исполнительные органы регионов, а также городов Астана, Алматы и Шымкент должны быть готовы к дополнительной массовой иммунизации против кори», – отметила Айжан Есмагамбетова.

Вице-премьер Тамара Дуйсенова отметила, что причиной сложившейся ситуации могла быть низкая осведомленность населения об опасности заболевания.

«Если люди отказываются от прививок, значит, плохо ведётся работа по информированию. Человек ведь сам себе не враг. Если он знает, что есть опасность, предпримет меры к защите. Министерство здравоохранения совместно с местными акиматами должны усилить работу в этом направлении», – поручила вице-премьер.

На совещании также сообщили результаты проверок лечебных учреждений. Выяснилось, что в некоторых объектах здравоохранения не соблюдают требования по профилактике внутрибольничных инфекций, нарушают дезинфекционно-стерилизационный режим, отмечается недостаточная оснащенность средствами индивидуальной защиты.

«Учреждения здравоохранения финансируются своевременно. Почему, к примеру, не хватает средств индивидуальной защиты? Наказать за нарушение – не самоцель. Наша задача – искать пути решения проблем. Но вы вынуждаете принимать меры», – подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Она также предупредила, что если проблема не решится – придётся рассмотреть вопрос о приостановке деятельности отдельных объектов здравоохранения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения