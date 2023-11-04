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Болат Назарбаев находится в больнице
Болат Назарбаев
Болат Назарбаев

CentralAsia (KZ) -  В ряде казахстанских СМИ 4 ноября появились сообщения о тяжелом состоянии младшего брата бывшего президента Казахстана Болата Назарбаева.

В публикациях отмечалось, что Болат Назарбаев был госпитализирован с повторным инфарктом, а его состояние тяжелое и нестабильное.

Как сообщили Tengrinews.kz в общественном фонде «Салиқалы ұрпақ», где брат бывшего президента указан как создатель Болат Назарбаев находится в больнице, его состояние стабильное.

«Болат Назарбаев болеет с 2015 года, и на данный момент его состояние стабильное, а сам он находится в больнице», - говорится в сообщении. В фонде отметили, что информация о повторном инфаркте не соответствует действительности.

Болату Назарбаеву в марте исполнилось 70 лет.

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