Как война Израиля с ХАМАС изменила Ближний Восток: Пять новых реалий, - «Би-би-си»

CentralAsia (CA) - Один из самых важных аспектов для понимания многочисленных репортажей, аналитических статей и комментариев, появившихся после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, — это то, что ни один из их авторов не дает всестороннего представления о происходящем. Дело не только в том, что за туманом войны трудно рассмотреть происходящее на поле боя. Новые очертания конфликта между израильтянами и палестинцами попросту еще не возникли.

Международный обозреватель «Би-би-си» Джереми Боуэн рассказывает, как война Израиля против ХАМАС поменяла ситуацию на Ближнем Востоке.

События по-прежнему развиваются очень быстро. Есть вполне реальные опасения, что война распространится за ее нынешние границы. Новые реалии на Ближнем Востоке уже не за горами, но их конкретные очертания будут зависеть от того, каким образом эта война будет развиваться до конца этого года и, возможно, в начале следующего.

Давайте перечислим некоторые аспекты, о которых нам уже известно, и те, о которых мы еще не знаем. Этот список не окончательный. Кое-кто смеялся над министром обороны США Дональдом Рамсфельдом, когда он во время вторжения в Ирак в 2003 году говорил о «неизвестных неизвестностях». Но в этой части мира, так же, впрочем, как и во всех других, их существование вполне реально — и когда они возникают, то могут повлиять на очень многое.

1.

Можно быть совершенно уверенными в том, что израильтяне поддерживают военную кампанию, призванную сломать власть группировки ХАМАС и его «младшего партнера» — «Исламского джихада». Их гнев подпитывается шоком после нападения ХАМАС, в результате которого в Израиле было убито более 1400 человек и около 240 взяты в заложники (сейчас эти люди все еще удерживаются в Газе).

Я говорил с генералом израильской армии в отставке Ноамом Тибоном. Он рассказал мне, как вместе с женой поехал на машине в кибуц Нахал-Оз на границе с сектором Газа, подвергшийся нападению 7 октября. Его задачей (которую он выполнил) было спасение его сына, невестки и их двух маленьких дочерей, которые укрылись в безопасной комнате, когда услышали, как вооруженные члены ХАМАС ходят около их дома.

Тибон больше не служит в армии, но этот 62-летний мужчина находится в превосходной физической форме. Ему пришлось взять автомат и каску погибшего израильского солдата и возглавить группу военных, которых он сам собрал посреди хаоса того дня. Они освободили территорию кибуца и спасли жизни членов семьи генерала в отставке и многих других.

Генерал принадлежит к старому поколению израильских военных, которые предпочитают прямо говорить о происходящем.

«Газе придется пострадать… ни одна нация в мире не согласится, чтобы ее соседи занимались убийством младенцев, женщин или просто людей. Так же как вы [британцы] раздавили врага во время Второй мировой войны. Именно это мы и должны сделать в Газе. Без всякой жалости».

— Но как быть с мирными палестинцами, которые гибнут на этой войне? — спросил я.

— К сожалению, это происходит, — ответил он. — Мы живем в опасном районе, и нам нужно выжить… Нам нужно вести себя жестко. У нас нет выбора.

Очень многие израильтяне соглашаются с его утверждениями, что смерти палестинских мирных граждан — это плохо, но они гибнут из-за действий ХАМАС.

2.

Также вполне очевидно, что военная кампания Израиля против ХАМАС приводит к ужасающему кровопролитию. По последним данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибло уже более 9 тысяч палестинцев, из которых около 65% — это женщины и дети.

Неясно, сколько погибших мужчин были мирными жителями, а какая часть воевала в составе подразделений ХАМАС или «Исламского джихада». Президент США и израильтяне не доверяют цифрам министерства, но в ходе предыдущих конфликтов международные организации считали достоверными данные о жертвах, которые приводили палестинские власти.

Приближается одна мрачная веха. ООН заявляет, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину 21 месяц назад было убито 9,7 тыс. мирных граждан. Да, часть погибших палестинцев принадлежала к ХАМАС. Однако даже если предположить, что таких было 10% (а это вряд ли может быть правдой), то это означает, что примерно за месяц удары Израиля в Газе привели к гибели такого же числа мирных жителей, как действия России в Украине с февраля 2022 года.

(ООН заявляет, что данные о жертвах в Украине - неполные, и настоящее число убитых там мирных граждан, вероятно, еще выше. При этом реальное число погибших в Газе тоже, вероятно, выше, потому что многие палестинцы, судя по всему, остаются под завалами).

Управление ООН по правам человека заявило, что израильские авиаудары приводят к настолько большому числу жертв среди мирного населения, что у него появляется серьезная озабоченность в связи с тем, что атаки могут быть непропорциональными и представлять собой военные преступления.

С самых первых дней после нападения ХАМАС на Израиль президент США Джо Байден поддерживал решение Израиля применить военную силу, чтобы отстранить ХАМАС от власти в Газе. Однако он добавил, что это необходимо делать «правильными способами». Он имел в виду, что Израиль должен соблюдать законы ведения войны, предполагающие защиту мирного населения.

В Тель-Авив прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Перед отлетом он заявил: «Когда я вижу палестинского ребенка — мальчика, или девочку, которого достают из-под обломков разрушенных зданий, меня это потрясает до самой глубины души точно так же, как когда я вижу ребенка из Израиля или любой другой страны».

Я был репортером на всех войнах, которые Израиль вел в течение последних 30 лет. И я не помню, чтобы американская администрация настолько открыто заявляла, что Израиль должен соблюдать законы ведения войны. Визит Блинкена говорит о том, что, по его мнению, израильтяне не следуют советам Байдена.

3.

Есть еще одна вещь, в которой мы можем быть уверены: на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оказывается огромное давление.

В отличие от глав израильских спецслужб и армии, он не признал личную ответственность за целый ряд катастрофических провалов, в результате которых границы Израиля оказались практически незащищенными 7 октября.

В прошлое воскресенье, 29 октября, слова премьера вызвали настоящий гнев, когда он написал в твиттере, что во всем виноваты разведслужбы. Позже Нетаньяху удалил свой твит и извинился за него.

Трое известных израильтян — бывший участник переговоров о мире, бывший глава израильской контрразведки Шабак (Шин-Бет) и видный предприниматель — написали статью в журнале Foreign Affairs, в которой заявили, что Нетаньяху не должен принимать какого-либо участия в войне и событиях, которые за ней последуют. У премьера есть лояльные сторонники, но он потерял поддержку влиятельных фигур в израильской армии и спецслужбах.

Ноам Тибон, генерал в отставке, которому пришлось с боем входить в кибуц Нахал-Оз, чтобы спасти свою семью, сравнивает Нетаньяху с британским премьером Невиллом Чемберленом. Тому пришлось подать в отставку в 1940 году, и его сменил Уинстон Черчилль.

«Это самый большой провал в истории государства Израиль, — сказал мне Тибон. — Это был военный провал. Это был провал разведки. И это был провал правительства. Он всем управляет, так что вся вина лежит на нем — это премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Именно под его руководством произошел самый большой провал в истории Израиля».

4.

Также понятно, что статус-кво, установившийся в регионе ранее, больше не существует. Ситуация была опасной и неприятной, но в ней была некая зловеще знакомая стабильность. После окончания последнего палестинского восстания (около 2005 года) установилась некая схема, которую, как казалось Нетаньяху, он способен поддерживать вечно. Но для всех вовлеченных сторон — как для палестинцев, так и израильтян — это стало опасной иллюзией. Считалось, что палестинцы больше не представляют угрозу Израилю. Их называли проблемой, которую нужно каким-то образом решать. Из доступных инструментов выбирались кнуты, пряники — и древняя тактика, известная как «разделяй и властвуй».

Нетаньяху, который провел в кресле премьер-министра большую часть времени с 2009 года, а до этого — с 1996-го по 1999-й, постоянно утверждал, что у Израиля нет партнера для мира.

Но потенциально такой партнер у него был. Палестинская автономия (ПА), которая остается главным противником ХАМАС, — это глубоко проблемная организация, и многие ее сторонники считают, что Махмуду Аббасу, ее пожилому лидеру, пора на покой. Однако ПА еще в 1990-х согласилась с идеей создания палестинского государства, которое могло бы сосуществовать с Израилем.

Принцип «разделяй и властвуй» для Нетаньяху означал, что он позволял ХАМАС укреплять власть в Газе за счет Палестинской автономии.

Премьер-министр Израиля, дольше всех в истории остававшийся на этом посту, всегда очень осторожен в своих публичных высказываниях, но его действия в течение многих лет показывают, что он не хочет позволить палестинцам создать независимое государство. Подобный сценарий предполагал бы отказ от земель на Западном берегу, в том числе Восточного Иерусалима. А израильские правые верят, что он принадлежит евреям.

Периодически высказывания Нетаньяху, не предназначенные для широкой публики, выплывают на поверхность. В 2019 году несколько израильских источников сообщили о его выступлении перед членами партии «Ликуд». Тогда он сказал им, что если они возражают против создания палестинского государства, то должны поддержать схемы по вливанию средств в Газу (их в основном осуществляет Катар). Нетаньяху заявил, что углубление противоречий между ХАМАС в Газе и Палестинской автономией на Западном берегу сделает появление государства невозможным.

5.

Понятно также что Израиль, который в этом вопросе пользуется поддержкой США, не согласится с какой-либо сделкой, позволяющей ХАМАС сохранять власть. Это означает еще большее и масштабное кровопролитие. Это также создает серьезные вопросы о том, кто должен заменить ХАМАС, — и ответа на них пока нет.

Конфликт между арабами и евреями из-за контроля над землей между рекой Иордан и Средиземным морем продолжается уже больше 100 лет. Но один урок, который можно вынести из его долгой и кровавой истории, — это то, что военного решения никогда не будет.

В 1990-е годы начался мирный процесс в Осло — он был направлен на окончание конфликта путем создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое сосуществовало бы с Израилем. При администрации президента США Барака Обамы была предпринята последняя по времени попытка оживить эти переговоры, периодически затухающие и возобновляющиеся уже многие годы. Но 10 лет назад эта попытка провалилась — и с тех пор конфликт только усугублялся.

Как говорил президент Байден и многие другие, единственный возможный способ избежать новых войн — это создать палестинское государство наряду с Израилем. Но при нынешних лидерах противоборствующих сторон это невозможно. Экстремисты — как израильские, так и палестинские — и дальше будут делать все возможное, чтобы похоронить эту идею, как им это удавалось с 1990-х годов. Некоторые из них верят, что выполняют волю Бога, поэтому их невозможно убедить в необходимости светски ориентированного компромисса.

Но только эта война, и ничто другое, может вызвать настолько сильный шок, что глубоко укоренившиеся предубеждения рухнут и идея сосуществования двух государств станет реальной. А без взаимоприемлемого пути к окончанию конфликта все новые и новые поколения израильтян и палестинцев будут приговорены к новым войнам.