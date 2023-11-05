В Париже арестована группа банд, отобравших у монгольки драгоценностей на €600 тыс.

CentralAsia (MNG) - Французская полиция произвела арест после того, как банда ограбила драгоценности на 600 000 евро у жены президента Олимпийского комитета Монголии в Париже.

Монгольский бизнесмен находился во французской столице, чтобы присутствовать на совещании по вопросам безопасности в преддверии проведения летних Олимпийских игр в следующем году.

Трое членов парижской банды были арестованы по подозрению в краже драгоценностей на сумму почти 600 000 евро у жены президента Олимпийского комитета Монголии во французской столице в прошлом месяце.

По данным прокуратуры, 11 октября за автомобилем, в котором находились Баттушиг Батболд и его жена Цэлмуун Нямтайшир, следили трое подозреваемых на мотоцикле возле стадиона «Stade de France» в аэропорту имени Шарля де Голля.

Agence France-Presse сообщило, что банда воспользовалась возможностью нанести удар, когда автомобиль пары замедлил движение в туннеле Лэнди возле стадиона, разбила заднее стекло и выхватила с заднего сиденья сумку с ценностями.

Батболд, который также является членом Международного олимпийского комитета (МОК), сообщил полиции, что в сумке находились драгоценности на сумму около 570 000 евро.

Полиция пытается связать это преступление с аналогичным ограблением, совершенным против группы граждан Саудовской Аравии на прошлой неделе, во время которого были украдены ценности на сумму около 500 000 евро.

Они сообщили, что трое подозреваемых мужчин в возрасте от 22 до 25 лет были арестованы на прошлой неделе в Сен-Сен-Дени, но об этом стало известно лишь недавно. Никаких дополнительных подробностей о личности подозреваемых не разглашается.

Почти все преступления во Франции выросли в прошлом году: угоны транспортных средств выросли на 30%, преступления на сексуальной почве выросли на 11%. По всей стране увеличилось количество преступлений по всем категориям преступлений, за исключением насильственных грабежей без оружия.

Полиции до сих пор не удалось вернуть украденное, и все трое остаются в предварительном заключении на севере Парижа перед судебным слушанием, назначенным на 30 ноября.

Цэлмуун рассказала в своем посте в Facebook, что она была «травмирована» этим инцидентом, и призвала своих последователей «быть осторожными» во время путешествий.

Монгольский бизнесмен находился во французской столице для участия в совещаниях, посвященных проведению летних Олимпийских игр в следующем году. Главным вопросом повестки дня стал вопрос безопасности на фоне роста преступности в городе.

В октябре прошлого года президент Макрон заявил, что половина всех уголовных преступлений во французской столице совершена мигрантами.

«Да, если мы посмотрим на правонарушения в Париже, мы увидим, что половина правонарушений совершается иностранцами, находящимися с неурегулированным статусом или ожидающими одобрения на получение убежища», — сказал он телеканалу France 2.

источник: MAN

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