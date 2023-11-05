Зеленский прокомментировал слова Главкома ВСУ, что война «зашла в тупик»

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский не считает ситуацию на фронте патовой. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, комментируя интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, сообщает «Интерфакс-Украины».

«Это не патовая ситуация. Россия контролирует небо. Мы бережем наших военных. Просто бросать, как Россия бросает как мясо своих людей, никто не хочет. <…> Как побороть это? F-16, надо ждать, когда ребята научатся, когда они вернутся. Когда на фронте есть ПВО, военные идут вперед, используют технику», — сказал президент Украины.

Зеленский напомнил, что в 2022 году все считали, что украинские войска находятся в патовой ситуации. «Несколько военных хитростей, и, вы помните, Харьковский регион был освобожден», — сказал Зеленский.

«Мы не имеем права опускать руки. Какая альтернатива? Что, надо отдать треть нашего государства? Это же будет только начало. Мы же знаем, что такое замороженный конфликт, мы уже для себя сделали выводы. Надо больше работать с партнерами по ПВО, разблокировать небо, дать возможность нашим бойцам провести наступательные действия», - сказал он.

Зеленский также сообщил, что страны Запада не давят на него, вынуждая начать переговоры с Россией.

«Все знают мое отношение, которое совпадает с отношением украинского общества. Никто не давит на меня сегодня. Все это было в начале войны и до войны. На сегодняшний день никто не давит из лидеров ЕС, Соединенных Штатов. Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали — не будет такого», - сказал Зеленский.

4 ноября телеканал NBC сообщил со ссылкой на источники, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров с Россией. По словам источников, разговоры касались общих деталей того, от чего Киеву, вероятно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения.

Интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в журнале The Economist вышло 1 ноября. Отвечая на вопросы издания, он заявил, что война с Россией «зашла в тупик», а украинское наступление рискует смениться позиционной войной, которая может затянуться на годы.