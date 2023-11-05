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15-летнего сына Кадырова назначили на «ответственную должность» в совете безопасности Чечни

CentralAsia (CA) -  15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам назначен на «ответственную должность» в совете безопасности республики, сообщил спикер регионального парламента Магомед Даудов. О какой именно должности идет речь, он не уточнил.

Как сообщил командир Полка полиции специального назначения МВД республики Замид Чалаев, Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, сообщает «Чечня сегодня».

Даудов отметил, что, как и Рамзан Кадыров «стал надежной опорой для своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова», так и «Адаму предстоит ответственная задача».

«Мой дорогой племянник, внук первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адам Кадыров назначен на ответственную должность в службу безопасности Главы ЧР! Адам на деле показал и доказал, что является достойнейшим представителем великого рода Кадыровых и всего чеченского народа»,— написал Даудов в Telegram.

Спикер чеченского парламента уверен, что Адам Кадыров справится с поставленной перед ним задачей. «Уверен, он оправдает доверие главы Чеченской республики и станет для него надежной опорой»,— добавил Даудов.

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