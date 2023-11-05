ЦАХАЛ заявил о 2500 пораженных целях в секторе Газа в ходе наземной операции

Бомбардировка Газы израильской авиацией

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с начала наземной операции в секторе Газа ей удалось поразить более 2,5 тыс. военных целей силами сухопутных, воздушных и военно-морских сил. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа в Telegram.

Согласно тексту заявления, речь идет о севере региона. В сообщении уточняется, что новых данных о погибших среди израильских военных нет. 3 ноября армия Израиля сообщала о 23 погибших военных с начала наземной операции.

Наземная операция армии Израиля в секторе Газа началась вечером 27 октября. 1 ноября военные ЦАХАЛа сообщили, что прорвали переднюю линию обороны «Хамаса» на севере Газы. 2 ноября ЦАХАЛ заявил о полном окружении города Газа, отметив, что речи о перемирии и прекращении огня быть не может.