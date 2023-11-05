Владимир Путин на следующей неделе посетит Казахстан

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с официальным визитом в Казахстан, сообщил ведущий телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. Подробностей предстоящей встречи Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым он не привел.

Последний официальный визит президента прошел 7 октября в Ново-Огарево Московской области. Тогда был дан старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Владимир Путин сообщил о планах создать рабочую группу с целью расширить энергетическое сотрудничество с Казахстаном.

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