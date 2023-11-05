Мужчина с оружием почти на сутки заблокировал аэропорт Гамбурга

CentralAsia (CA) - Воздушное движение было возобновлено в аэропорту Гамбурга после закрытия почти на сутки в связи с захватом заложницы, однако часть рейсов всё равно будут отменены или задержаны, говорится в заявлении аэропорта.

«Возобновились первые взлеты и посадки. Но сегодня еще будут отмены и значительные задержки рейсов», - сообщили на странице аэропорта в соцсети Х.

В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт в связи с «полицейскими мерами». Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, куда прорвался вооруженный мужчина на автомобиле, в котором также находилась его четырехлетняя дочь. Сообщалось, что он выстрелил несколько раз из автомобиля, а также бросил два коктейля Молотова на взлетно-посадочную полосу.

По данным полиции Гамбурга, вооруженным мужчиной оказался 35-летний турок из Нижней Саксонии, который хотел увезти свою дочь в Турцию. В воскресенье после длительных переговоров он отпустил ребенка и сдался полиции.

Закрытие аэропорта привело к отмене 10 рейсов в субботу вечером и как минимум 126 рейсов в воскресенье.