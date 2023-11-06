Президент Монголии завершил государственный визит во Вьетнам

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CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, его супруга Болорцэцэг Лувсандорж и высокопоставленная делегация Монголии покинули Ханой в полдень 5 ноября, завершив свой пятидневный государственный визит во Вьетнам по приглашению президента Во Ван Тхыонга.

В ходе визита монгольская делегация почтила память президента Хо Ши Мина в его мавзолее в Ханое и возложила благовония в память павших солдат у памятника героям и мученикам на улице Бакшон в столице.

Президент Хурэлсух Ухнаа встретился с генеральным секретарем партии Нгуен Фу Чонгом; провел переговоры, стал свидетелем подписания документов о сотрудничестве и принял участие в пресс-конференции и банкете с президентом Во Ван Тхыонгом. Он также провел встречи с премьер-министром Фам Минь Тином и председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ.

В ходе переговоров и встреч лидеры двух стран обсудили практические меры по активизации двустороннего сотрудничества в различных сферах, включая политику, национальную оборону, безопасность, экономику, образование, науку, транспорт, логистику, культуру, туризм, и обмен между людьми, а также глобальные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, в целях создания новой основы для более всеобъемлющих и содержательных отношений, поскольку в следующем году две страны будут отмечать 70-летие дипломатических отношений.

Обе стороны договорились расширить обмен делегациями и контакты на всех уровнях по каналам партии, государства, правительства и Национального собрания в гибких формах. Они будут координировать реализацию мероприятий, посвященных 70-летию дипломатических отношений в 2024 году; и способствовать эффективной реализации двусторонних соглашений о сотрудничестве, способствуя тем самым укреплению политического доверия между двумя странами.

Обе стороны договорились продолжать тесно сотрудничать и поддерживать друг друга на региональных и международных форумах, представляющих взаимный интерес, таких как Организация Объединенных Наций, Движение неприсоединения, Всемирная торговая организация (ВТО), Совещание Азия-Европа (АСЕМ), Региональный форум АСЕАН (АРФ), ЮНЕСКО, Международная конференция «Улан-Баторский диалог по безопасности Северо-Восточной Азии» и Азиатско-Тихоокеанская группа по отмыванию денег (APG).

Обе стороны подписали шесть документов о сотрудничестве во время визита президента Монголии во Вьетнам. По этому поводу лидеры двух стран выступили с совместным заявлением.

В рамках своего визита президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял участие во Вьетнамско-Монгольском бизнес-форуме, посетил мобильную кавалерийскую полицию Главного командования мобильной полиции Министерства общественной безопасности, а также посетил несколько экономических и культурных учреждений в провинции Хоабинь, граничащей с Ханоем.

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