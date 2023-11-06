Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился со студентами, обучающимися во Вьетнаме

CentralAsia (MNG) - В ходе своего государственного визита в Социалистическую Республику Вьетнам президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился с монгольскими студентами, обучающимися в стране.

В настоящее время в Социалистической Республике Вьетнам обучаются 34 монгольских студента из Монголии, 11 из них обучаются по программе «Президентский стипендиат-2100», инициированной президентом Монголии.

Выступая перед студентами, Президент Монголии отметил, что государственный визит в страну по приглашению Президента Социалистической Республики Вьетнам был успешным и высокоэффективным, а по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Социалистической Республикой Вьетнам, президент Вьетнама посетит Монголию в следующем году.

Он подчеркнул, что в ближайшие годы вьетнамоязычные кадры будут играть важную роль в укреплении сотрудничества между Монголией и Вьетнамом, имеющими дружественные отношения, и пожелал им больших академических успехов.

Он также призвал всех всегда помнить, что во время учебы они представляют свою страну, и ценить единство и достоинство.

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