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Президент Монголии прибыл в Лаос с государственным визитом

CentralAsia (MNG) -  5 октября Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и его супруга Болорцэцэг Лувсандорж прибыли во Вьентьян с государственным визитом в Лаосскую Народно-Демократическую Республику (ЛНДР).

По прибытии в международный аэропорт Ваттай Президента Хурэлсуха и монгольскую делегацию тепло приветствовали Министр и глава администрации президента Лаосской Народно-Демократической Республики г-жа Хеммани Пхолсена, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в ЛНДР Бямбасурэн Жамсран, Чрезвычайный и Полномочный Посол ЛНДР в Монголию Пхэнсаван Кеопрасеут и другие официальные лица.

В ходе визита пройдут официальные переговоры президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита. Глава государства Монголии встретится с председателем Национального собрания ЛНДР Ксайсомфоном Пхомвихане и премьер-министром Сонексай Сифандоне для обсуждения двусторонних отношений и сотрудничества.

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