Сильный снегопад и метели обрушились на большую часть Монголии

CentralAsia (MNG) - Сильный снегопад и метели обрушились на большую часть Монголии, вызывая обледенение дорог и плохую видимость, сообщило в воскресенье Национальное агентство по метеорологии и мониторингу окружающей среды страны.

С пятницы в западных аймаках Завхан и Увс и центральной части страны, включая столицу Улан-Батор, а также в аймаках Архангай, Өвөрхангай, Төв и Булган, обрушились снег и метели, скорость ветра достигает 20 метров в секунду. Об этом говорится в сообщении агентства.

В южных аймаках Дундговь и Дорноговь, восточных аймаках Хэнтий и Сухбаатар, а также северных аймаках Хубсугул и Дархан-Уул также наблюдаются сильные ветры и снежные бури, говорится в сообщении.

Ожидается, что неустойчивая погода сохранится в ближайшие дни на большей части территории страны, сообщило агентство, предупредив общественность, особенно кочевых скотоводов и водителей, о необходимости принять дополнительные меры предосторожности против возможных стихийных бедствий.

Климат азиатской страны резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом.

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