Иностранные граждане могут получать услуги от E-Mongolia

CentralAsia (MNG) - Со 2 ноября иностранные граждане и туристы, проживающие в Монголии в служебных или личных целях, начали использовать E-Mongolia с помощью F-Register.

Иными словами, в Е-Монголии открыто окно «Foreign» («Иностранные»), и иностранцы могут получить необходимые госуслуги с помощью F-регистра. В этом разделе все типы заявлений на получение визы и информацию о продлении визы в выделенной части окна можно напрямую передать на immigration.gov.mn в виде ссылки.

13-значный регистрационный номер (регистр F) будет выдан иностранцу на основании регистрации через 24 часа после въезда на границу Монголии. Иностранцы также могут отправить фотографию своего паспорта на адрес support@immigration.gov.mn, чтобы в короткие сроки получить номер иностранной регистрации.

Иностранцы также могут воспользоваться услугой регистрационного номера F из приложения E-Mongolia. Если иностранный гражданин правильно заполнит информацию, ему сразу же будет отправлен 13-значный регистрационный номер F.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения