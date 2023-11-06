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100 тысяч граждан Монголии проголосовали за снижение ПИФа и НДФЛ на 50%

CentralAsia (MNG) -  20 октября гражданин Хурэлтулга Шагж разместила предложение «Снизить взносы социального страхования и подоходный налог с населения на 50%» в электронной системе парламента Монголии для приема публичных предложений. А голоса граждан по этому предложению достигли 100 тысяч.

В https://d.parliament.mn/ или «Публичной электронной системе заявлений и жалоб» 18-летние граждане Монголии голосуют, зарегистрировавшись через систему «DAN» или используя электронную подпись.

Согласно Закону о Парламенте Монголии, рабочая группа будет создана, если гражданин подаст заявление в электронную систему D-Parliament и предложение получит подписи 33 000 граждан.

Если будет собрано 70 тысяч подписей граждан, Постоянная комиссия проведет проверку, а если она достигнет 100 тысяч, ее можно будет представить в парламент.

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