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В монгоьской столице готовят дороги к предстоящей зиме

CentralAsia (MNG) -  На этой неделе во всех районах столицы проходит проверка зимней уборочной техники, в ходе которой была проверена готовность снегоуборочной техники к началу сезона.

Столица завершила зимние приготовления на 97 процентов, имея в запасе 4145 тонн соли и 2759 тонн дополнительных веществ.

Кроме того, будет закуплено 1359 тонн соли и 4499 тонн субстанций, на 312 спецтехнике работают 846 сотрудников 24 дорожно-очистительных организаций.

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