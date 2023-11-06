В монгоьской столице готовят дороги к предстоящей зиме

CentralAsia (MNG) - На этой неделе во всех районах столицы проходит проверка зимней уборочной техники, в ходе которой была проверена готовность снегоуборочной техники к началу сезона.

Столица завершила зимние приготовления на 97 процентов, имея в запасе 4145 тонн соли и 2759 тонн дополнительных веществ.

Кроме того, будет закуплено 1359 тонн соли и 4499 тонн субстанций, на 312 спецтехнике работают 846 сотрудников 24 дорожно-очистительных организаций.

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