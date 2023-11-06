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Начинается создание в районе учреждений здравоохранения под управлением многопрофильной больницы

CentralAsia (MNG) -  В Улан-Баторе сформирована рабочая группа, и с учетом ведущих причин заболеваемости и смертности населения и количества бытовых поликлиник разработано предложение о внедрении пяти направлений оказания медицинской помощи в 10 учреждениях здравоохранения.

В некоторых районах начинается работа по созданию учреждений здравоохранения под управлением многопрофильной больницы. Например, внесены предложения и получены мнения Рабочей группы по созданию травматолого-реабилитационных больниц в районах Сонгинохайрхан, Баянзурх и Налайх, центров инсульта и инфаркта в районах Сонгинохайрхан, Баянзурх и Чингэлтэй, центров паллиативной помощи в районах Хан-Уул и Сухбаатар, токсикологических центров и центров неотложной помощи в районе Баянгол и центров гемодиализа в районе Хан-Уул соответственно.

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