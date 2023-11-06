На Европу обрушился шторм Киаран, погибли 16 человек

CentralAsia (CA) - На Восточную Европу обрушился шторм Киаран, погибли по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщает агентство France 24.

Во Франции погибли двое человек, причиной стали упавшие деревья.

Порывы ветра достигли близлежащих стран, где еще пять человек погибли в результате урагана, в том числе двое в Бельгии и по одному в Испании и Нидерландах. Еще одна смерть зафиксирована в Германии.

Лесной пожар, вызванный ветрами из-за шторма, уничтожил почти 5000 акров земли на востоке Испании, эвакуировали 850 человек из четырех городов.

В Италии по меньшей мере шесть человек погибли после того, как паводковые воды поднялись в регионе Тоскана.

Из Северной Италии Киаран движется на юго-восток и в южную часть страны, а также в Балканские страны. В Хорватии, Боснии, Черногории и Словении сильный ветер валил деревья и срывал крыши с домов.

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