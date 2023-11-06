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В Казахстане разрешили провозить пшеницу транзитом

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане вновь разрешили транзитные перевозки пшеницы. Запрет официально снят с 3 ноября, сообщает Минсельхоз.

Запрет на ввоз пшеницы на территорию Казахстана из третьих стран и и государств Евразийского экономического союза ввели 25 сентября.

Исключение сделали лишь для лицензированных элеваторов, переработчиков зерна, птицеводческих предприятий.

10 апреля был введен полугодовой запрет на ввоз зерна в Казахстан автомобильным транспортом.

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