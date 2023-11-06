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В Дели закроются начальные школы из-за высокого уровня загрязнения 

CentralAsia (CA) -  Начальные школы в столице Индии будут закрыты до 10 ноября из-за высокого уровня загрязнения, сообщила министр правительства Дели Атиши Марлена в соцсетях.

«Поскольку уровень загрязнения продолжает оставаться высоким, начальные школы в Дели останутся закрытыми до 10 ноября, 6–12 классам предоставляется возможность перейти на онлайн-классы», — заявила она.

В Дели индекс качества воздуха ухудшился с 415 до 460. Эксперты прогнозируют, что в течение следующих двух недель уровень загрязнения вырастет еще больше.

Eсли ИКВ превышает 450, должны быть реализованы и обеспечены все чрезвычайные меры, в том числе запрет на загрязняющие окружающую среду грузовые автомобили, коммерческие четырехколесные транспортные средства и все формы строительства.

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