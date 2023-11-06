Президент Лаоса официально приветствовал президента Монголии и его супругу. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа находится с государственным визитом в Лаосской Народно-Демократической Республике 5-7 ноября 2023 года.

6 ноября 2023 года президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и его супруга Нали Сисулит официально приветствовали президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и его супругу Болорцэцэг Лувсандорж.

По прибытии в Президентский дворец во Вьентьяне прозвучали Государственные гимны двух стран. Почетный караул Королевской армии Лаоса прошел строем на площади перед Президентским дворцом, и командир караула произнес речь.

После представления делегаций двух стран президент Монголии Хурэлсух и его супруга Болорцэцэг позировали для памятного фото с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и его супругой Нали Сисулит.

После церемонии встречи президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит провели официальные переговоры и приняли участие в церемонии подписания документов о сотрудничестве между Монголией и Лаосом.

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