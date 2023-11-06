Президенты Монголии и Лаоса провели переговоры во Вьентьяне

CentralAsia (MNG) - В понедельник, 6 ноября, президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит провели официальные переговоры.

Визит состоялся после 60-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Лаосом, а официальные переговоры прошли в деловой и теплой атмосфере.

Президент Хурэлсух поблагодарил руководство и народ Лаосской Народно-Демократической Республики за дружеское приглашение и теплый прием монгольской делегации. Подчеркнув, что Монголия и Лаос являются странами с древними историческими связями, наследием и культурными традициями, а также дружественными тесными отношениями, он отметил, что отношения между двумя странами стабильно развиваются на протяжении шестидесяти лет на основе принципа «взаимоподдержки и взаимовыгодного сотрудничества».

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит выразил уверенность, что данный государственный визит президента Монголии внесет важный вклад в расширение и развитие традиционных дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами, а также укрепление дружбы народов.

Он отметил, что у народов обеих стран есть добрая традиция поддерживать друг друга в трудную минуту. Он поблагодарил народ Монголии за то, что он твердо встал на сторону народа Лаоса и поддержал дело защиты его независимости и суверенитета во время перемен и реформ, охватывающих весь мир, регионы и страны.

Стороны обменялись мнениями о расширении и развитии традиционных дружественных отношений между двумя странами в сферах политики, обороны, транспорта, сельского хозяйства, образования и здравоохранения, а также по широкому спектру вопросов международного и регионального сотрудничества.

Стороны подчеркнули, что данный государственный визит президента Монголии в Лаос придает важный импульс укреплению дружбы между народами двух стран, определив направление сотрудничества и перспективы развития традиционных дружественных отношений между двумя странами на ближайшие годы.

Будучи развивающимися странами, не имеющими выхода к морю, Монголия и Лаос выразили желание и дальше обогащать торгово-экономические отношения и активизировать сотрудничество.

Главы государств договорились еще больше расширить сферу двусторонних отношений в ближайшие шестидесятые годы и углублять сотрудничество во всех возможных областях, таких как торговля, экономика, производство сельскохозяйственной продукции, туризм, транспортная логистика.

Президент Хурэлсух поздравил Лаосскую Народно-Демократическую Республику с принятием на себя важную роль председателя АСЕАН в 2024 году, пожелал успехов и поблагодарил Лаос за доказательство поддержки стремления Монголии стать партнером по диалогу АСЕАН и присоединиться к региональным процессам, таким как АТЭС.

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