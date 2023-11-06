В 2028-2029 годах Центральная Азия столкнется с дефицитом воды, - прогноз ЕАБР

CentralAsia (CA) - В 2028–2029 годах Центральная Азия столкнется с постоянным и устойчивым дефицитом воды. Об этом сообщает Евразийский банк развития.

По словам председателя правления ЕАБР Николая Подгузова, страны Центральной Азии через пять лет столкнутся с дефицитом воды и увеличением спроса на электроэнергию.

В ближайшие 10 лет в Центральной Азии ожидается значительное увеличение спроса на электроэнергию. В период до 2035 года планируется увеличить мощность гидроэлектростанций в регионе на 8900 МВт за счет модернизации существующих и строительства новых ГЭС. К крупнейшим новым проектам, реализуемым в регионе, относится строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 мощностью 1860 МВт в Кыргызстане и Рогунской ГЭС мощностью 3600 МВт в Таджикистане.

«По нашим оценкам, Центральная Азия является одним из немногих регионов мира, где гидроэнергетический потенциал освоен менее чем на 25%. В настоящее время в регионе действует более 80 гидроэлектростанций, суммарная установленная мощность которых около 14 000 МВт », — отметил Николай Подгузов.

Банк инвестирует в развитие водно-энергетического комплекса Центральной Азии более 400 млн долларов в ближайшие 3 года. В этом году ЕАБР начал финансирование строительства Куланакской ГЭС мощностью 100 МВт в Кыргызстане и ведет переговоры о финансировании других гидроэнергетических проектов, в том числе Камбар-Атинской ГЭС-1 и Рогунской ГЭС — крупнейших гидроэлектростанций в Центральной Азии.