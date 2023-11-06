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Ряд стран наблюдали полярное сияние в ночь на 6 ноября. Видео 

CentralAsia (KZ) -  В ночь на 6 ноября года ряд стран наблюдали северное полярное сияние. Как сообщают зарубежные СМИ, полярное сияние наблюдали жители Северо-Казахстанских областей, России, Беларуси и Украины.

Причиной сияния является сильнейшая магнитная буря, вызванная выбросами корональной массы на Солнце, отмечают специалисты.

По словам жителей этих стран, северное сияние длилось минут 10-15.

Северное сияние — природное явление оптического характера, при котором светится верхний слой атмосферы из-за взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного света.

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