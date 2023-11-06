Российский политолог предложил ввести комиссию 30% за переводы в Среднюю Азию

CentralAsia (CA) - Политолог Алексей Ярошенко предложил ввести обязательную комиссию на денежные переводы в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан. Об этом сообщает агентство «360».

По словам Ярошенко, приток трудовых мигрантов в Россию не только спровоцировал всплеск преступности, но и утечку денег за рубеж.

Число нелегальных мигрантов за последние несколько лет 800 тысяч ежегодно. Помимо 3,5 миллиона официальных, еще почти миллион — нелегальных.

Приезжие стали частыми «героями» криминальных сводок, утверждает Ярошенко. В тюрьмах находятся более 30 тысяч иностранцев. Их содержание в системе ФСИН ежегодно обходится российскому бюджету в 500 тысяч рублей. Общие расходы составляют 15 миллиардов рублей в год.

Свыше 563,6 тысячи российских граждан в начале 2023 года официально числились безработными.Работодатели отдали приоритет при приеме на работу иностранцам. В итоге доходы россиян не возрастут, потому что их просто не возьмут на работу, подчеркнул политолог.

«Гражданину России надо платить больше, чем гражданину Средней Азии. Значит, надо взять второго и зарплату не повышать. Так делает недобросовестный бизнес», — объяснил он.

Для решения проблемы Ярошенко предложил сделать трудовую миграцию в Россию менее привлекательной. Во-первых, поставить заслон для вывоза денег из страны, а именно — ввести для граждан Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии и лиц без гражданства комиссию за денежные переводы на родину, увеличить плату за обслуживание банковских карт приезжих из этих республик и снизить порог разрешенных на вывоз сумм наличными.

«Если клиент российского банка переводит деньги себе домой, то 30% от суммы вне зависимости от цели перевода он должен заплатить. Банк передаст эти деньги в специальный фонд федерального бюджета, который будет способствовать тому, чтобы деньги сохранялись в России», — уточнил он.