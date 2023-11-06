Помощник госсекретаря США посетит Казахстан, Узбекистан и Индию

Дональд Лу

CentralAsia (CA) - Помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу 4-11 ноября посетит Казахстан, Узбекистан и Индию. Об этом сообщает Госдепартамент США.

Лу возглавит делегацию США в Центральной Азии, чтобы закрепить успех первого президентского саммита C5+1, который прошел на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре, и министерского совещания по региональным связям C5+1 в октябре.