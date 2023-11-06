Президент Италии посетит Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Президент Италии Серджо Маттарелла 9 ноября отправится в Узбекистан, завершив визит в Южной Корее. Об этом сообщает итальянское издание Nova.

10 ноября в Ташкенте Маттарелла встретится с Шавкатом Мирзиёевым. Президенты Италии и Узбекистана примут участие в серии переговоров по защите инвестиций и научно-культурному сотрудничеству.

Визит завершится 11 ноября в городе Самарканде.