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Президент Италии посетит Узбекистан 

CentralAsia (UZ) -  Президент Италии Серджо Маттарелла 9 ноября отправится в Узбекистан, завершив визит в Южной Корее. Об этом сообщает итальянское издание Nova.

10 ноября в Ташкенте Маттарелла встретится с Шавкатом Мирзиёевым. Президенты Италии и Узбекистана примут участие в серии переговоров по защите инвестиций и научно-культурному сотрудничеству.

Визит завершится 11 ноября в городе Самарканде.

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