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В Узбекистане пройдет саммит Организации экономического сотрудничества 

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 8-9 ноября состоится шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В мероприятии ожидается участие глав государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.

Будут рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества в рамках ОЭС, а также совершенствования деятельности организации.

В рамках саммита президент Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч.

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