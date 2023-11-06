В Узбекистане пройдет саммит Организации экономического сотрудничества
- Узбекистан, экономика
- 14:10, 06 ноября 2023
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 8-9 ноября состоится шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В мероприятии ожидается участие глав государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.
Будут рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества в рамках ОЭС, а также совершенствования деятельности организации.
В рамках саммита президент Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч.
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