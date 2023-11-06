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На Ближний Восток прибыла американская атомная подлодка
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CentralAsia (CA) -  Военные США сообщили о прибытии на Ближний Восток атомной подлодки.

Как пишет пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил (CENTCOM) США в соцсети X, 5 ноября 2023 года подводная лодка класса «Огайо» прибыла в зону ответственности Центрального командования США.

Атомные подлодки класса «Огайо» способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

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