Владимир Путин 9 ноября посетит Астану

// Кремль

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин с официальным визитом 9 ноября посетит Астану. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

Президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

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