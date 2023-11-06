В секторе Газа погибли 88 сотрудников агентства ООН — самые крупные потери ООН в одном конфликте

// Muthana El Najjar

CentralAsia (CA) - С 7 октября были убиты десятки гуманитарных работников, в том числе 88 коллег из БАПОР – это самое большое число погибших в Организации Объединенных Наций, когда-либо зарегистрированное в ходе одного конфликта, сообщает Межучрежденческий постоянный комитет ООН.

По данным израильских властей, в Израиле погибло около 1400 человек и тысячи получили ранения. Более 200 человек, включая детей, были взяты в заложники. Ракеты продолжают травмировать семьи. Десятки тысяч людей были перемещены.

Также 2,2 млн палестинцев лишены продовольствия, воды, медикаментов, электричества и топлива.

В Газе, по данным Министерства здравоохранения, погибло почти 9500 человек, в том числе 3900 детей и более 2400 женщин. Более 23 тыс. раненых нуждаются в немедленном лечении в перегруженных больницах, отмечается в сообщении.

Необходимо немедленное гуманитарное прекращение огня, говорится в сообщении.